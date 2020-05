Cabo Verde aumenta para 315 casos com mais 26 doentes na Praia num dia

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje 26 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, todos no concelho da Praia, elevando o total acumulado desde 19 de março para 315 e com um doente em estado crítico.

Em comunicado, o ministério referiu que foram analisadas pelo Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, nas últimas 24 horas, um total de 84 amostras, todas da ilha de Santiago.

Destas, 26 deram positivo para covid-19, provenientes do concelho da Praia.

Do acumulado de 315 casos, permanecem ativos 244, apenas seis dos quais na ilha da Boa Vista e os restantes 238 na Praia, principal foco da doença no país, com a doença identificada em pelo menos 25 bairros.

“Todos os casos ativos estão com evolução clínica favorável, exceto um caso que se encontra em estado crítico”, lê-se no comunicado.

No total acumulado, a ilha de Santiago conta com 256 casos de covid-19, com os restantes quatro nos municípios de São Domingos (02) e Tarrafal (02), além dos 252 na Praia.

Boa Vista, com 56, e São Vicente (03, todos recuperados) são as outras duas ilhas que registaram até agora casos positivos do novo coronavírus em Cabo Verde.

Do total de 315 casos, 67 doentes recuperaram até agora, o maior número (47) na Boa Vista, ilha que diagnosticou o primeiro caso da doença no arquipélago, em 19 de março, mas que não regista qualquer caso desde 27 de abril e tem apenas seis doentes ativos.

A ilha da Boa Vista registou igualmente um óbito (o segundo foi registado na Praia) e dois doentes foram transferidos para os seus países de origem.

As ilhas da Boa Vista e Santiago cumprem hoje o último dia do terceiro período do estado de emergência. No entanto, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, já anunciou que o estado de emergência será prorrogado, apenas na ilha de Santiago, até às 24:00 de 29 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

