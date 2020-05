Antigo jogador do Sporting Gelson Fernandes termina carreira no fim da época

O futebolista internacional suíço Gelson Fernandes vai retirar-se no final da época 2019/20, aos 33 anos e ao serviço do Eintracht Frankfurt, anunciou hoje o médio, que jogou no Sporting em 2012/13.

“Sempre quis decidir o ‘timing’ e as circunstâncias [da retirada] por mim, em vez de o fazer porque não tinha escolha. (…) Penso nisto há muito tempo e tenho de ser honesto comigo, os meus companheiros de equipa e o clube”, explicou Gelson Fernandes, em declarações divulgadas no sítio oficial do clube alemão na Internet.

O colega de equipa dos internacionais portugueses Gonçalo Paciência e André Silva cumpre a terceira temporada em Frankfurt, clube a que chegou em 2017, proveniente do Rennes, de França.

Antes, começou por jogar no Sion, na Suíça, representando o Manchester City entre 2007 e 2009, com passagens depois por Saint-Étienne (França), Chievo, Leicester e Udinese, antes de chegar ao Sporting, em 2012/13.

A passagem por Portugal não durou muito tempo e ‘rendeu’ apenas 12 jogos, com o jogador a ser emprestado ao Sion nessa mesma época e transferido na temporada seguinte para o Friburgo.

Aos 33 anos, o médio nascido na Praia, em Cabo Verde, anuncia o fim de uma carreira em que foi 68 vezes internacional pela Suíça, com dois golos marcados, pela qual jogou os Europeus de 2008 e 2016 e os Mundiais de 2010, 2014 e 2018.

Fonte: Lusa