Angola regista mais 3 casos de transmissão local

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas foram registados mais 3 casos positivos de transmissão local.

Na habitual conferência de imprensa que serviu para actualizar o estado da covid-19 no país, o governante informou que os três casos estão relacionados com o caso 31 e são igualmente cidadãos da Guiné-Conacri sendo um homem de 36 anos e duas mulheres de 24 e 22 anos respectivamente, residentes no bairro Hoji Ya Henda.

Neste caso, o país totaliza 48 casos positivos sendo 32 activos, 14 recuperados e 2 mortes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.