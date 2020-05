Serena Williams diz estar pronta para jogar “tênis de verdade”

A estrela americana Serena Williams disse que está pronta para jogar “tênis de verdade, o que eu faço de melhor” após a paralisação provocada pela pandemia de coronavírus.

“Eu espero muito voltar às quadras”, disse a vencedora de 23 torneios do Grand Slam em conversa com sua irmã mais velha Venus durante um treino ao vivo no Instagram nesta terça-feira.

“É o que faço melhor. Adoro jogar”, disse a mais jovem das Williams.

O tênis está paralisado até pelo menos meados de julho devido à COVID-19, com Roland Garros adiado até o outono e Wimbledon cancelado pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

Serena disse que viu o descanso forçado devido ao coronavírus como “um mal necessário”.

“Eu senti que meu corpo precisava disso, mesmo que não o quisesse”, disse a jogadora de 38 anos, que conquistou um título de Grand Slam pela última vez no Aberto da Austrália de 2017.

“E agora me sinto melhor do que nunca. Sinto-me mais relaxada, mais em forma. Agora posso sair e jogar tênis de verdade”, acrescentou Serena.

Sua irmã mais velha Venus, sete vezes campeã de Grand Slam, começou a postar exercícios no Instagram há oito semanas, e nesta semana ela convidou Serena para compartilhar uma sessão de alongamento inspirada na ioga.

Serena disse que os exercícios, que duraram cerca de meia hora serviram de aquecimento, embora tenham sido “um pouco intensos”.

“Não se machuque fazendo isso”, alertou ela, aconselhando: “Se você tem joelhos ruins, como eu, use uma almofada”.

Fonte: AFP