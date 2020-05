Passageiros dos voos dos dias 17 e 18 recebem resultados na quinta-feira

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, anunciou hoje, terça-feira, em Luanda, que os passageiros provenientes de Portugal, nos voos humanitários, vão receber as suas guias contendo o resultado do teste da Covid-19 no dia 14 (quinta-feira) do mês corrente.

Os passageiros, num total de 1000, deverão dirigir-se a Escola Nacional de Saúde Pública, localizada no bairro do Morro Bento, Distrito Urbano da Samba (município de Luanda), onde decorreram a colheita de amostras no final do mês de Abril.

Esses cidadãos, que cumpriram a quarentena domiciliar, foram testados apenas por precaução, em função da capacidade de mutação do novo coronavírus, tendo resultado em apenas uma análise positiva, que ficou denominado por “caso 31”.

Noutra parte da sua comunicação, Franco Mufinda, que procedia a actualização da situação epidemiológica da covid-19 nas últimas 24 horas, fez saber que todos os passageiros provenientes de Cuba, no âmbito do voo humanitário, testaram negativo e já receberam as guias dos seus resultados.

Num dia em que se registou mais uma recuperação, totalizando 14 pacientes, reiterou a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção, nomeadamente o uso das máscaras, lavagem das mãos, distanciamento e confinamento social.

CISP

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) registou, nas últimas 24 horas, 86 chamadas, sendo três de alertas de casos suspeitos, 79 pedidos de informação sobre a doença e quatro casos suspeitos, entretanto, descartados.

INIS

O Instituto Nacional de Investigação em Saúde (INIS) realizou 5843 exames laboratoriais, sendo 45 positivos (o total dos casos que o país possui), 5428 negativos e 370 amostras em processamento.

Fonte: Angop