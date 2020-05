Ex-jogador colombiano Edwin Congo é preso em operação antidrogas na Espanha

O ex-jogador de futebol colombiano Edwin Congo, que já atuou no Real Madrid, foi preso em uma operação antidrogas na capital espanhola, disseram fontes policiais à AFP.

Na ação contra o narcotráfico também foram detidas dez pessoas. De acordo com o canal de televisão La Sexta, o jogador foi libertado depois de prestar um depoimento.

O jogador de 43 anos foi transferido para o Real Madrid em 1999, vindo do colombiano Once Caldas, e jogou emprestado no Valladolid, Vitória de Guimarães e Toulouse.

Congo, que já vestiu a camisa da seleção colombiana, se juntou ao elenco do Real Madrid na temporada 2001-2001 mas não entrou em campo e continuou sua carreira atuando em times como Levante e Sporting de Gijón, antes de se aposentar em 2009.

Atualmente, o ex-jogador trabalha como comentarista no programa El Chiringuito no La Sexta.