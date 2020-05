BNI regista activo líquido de 377.8 mil milhões de kwanzas

O Banco de Negócios Internacional (BNI) registou um activo líquido de 377.8 mil milhões de kwanzas (Akz), durante o ano de 2019, um crescimento anual na ordem de 25% relativamente a 2018.

Os dados constam do Relatório de Gestão do BNI referente ao Exercício de 2019, sendo que as rubricas de maior peso foram a Carteira de Títulos, com um total de Akz 123.2 mil milhões.

Segue-se a Carteira de Crédito, com um total de Akz 124.4 mil milhões. Os Recursos de Clientes totalizaram Akz 310.7 mil milhões.

O documento, a que a Angop teve acesso hoje, sublinha que foi igualmente destaque o Resultado Líquido de Akz 2.5 mil milhões, o qual foi impactado pelo adiamento do processo de alienação da participação no BNI Europa.

Na mesma esteira, está a incorporação dos ajustes recomendados pelo programa de Avaliação da Qualidade dos Activos, promovido pelo Banco Nacional de Angola em 2018, do qual foram alvo os 13 maiores bancos do mercado.

Dentre os principais rácios de rentabilidade, destaque para o Rácio de Eficiência (cost to income), de 43.3%, e para o Return On Equity (ROE) de 6.6 por cento.

No que toca à solidez, os Fundos Próprios Regulamentares totalizaram Akz 37.6 mil milhões e o Rácio de Sovabilidade Regulamentar (RSR) manteve-se em 16.1 por cento.

