Qatar doa dez toneladas de material de biossegurança a Angola

Dez toneladas de material de apoio ao combate à covid-19, um gesto de solidariedade do Fundo para o Desenvolvimento do Qatar, chegam a Angola, esta quarta-feira (13), provenientes de Doha, capital do Qatar, para ajudar o país no combate ao novo coronavírus (covid-19).

O Fundo para o Desenvolvimento do Qatar, é uma organização do Estado do Qatar de Prestação de Assistência Estrangeira, que se colocou ao serviço de ajuda e assistência aos países amigos, fornecendo equipamento de auxílio, especifica uma nota chegada hoje à Angop.

Segundo o documento, o material chega a Angola numa aeronave da Qatar Airlines do tipo B787, no quadro das prerrogativas dos Decretos Presidenciais nºs 81/20, 97/20 e 120/20, bem como do Decreto Executivo nº 129/20 de 1 de Abril do Ministério dos Transportes.

Este último decreto regula o regime de excepção para os voos de transporte de mercadorias e carga no âmbito dos voos humanitários e de emergências, que têm estado a entrar no país, vindos de diferentes países, com realce para África do Sul, Etiópia, Cuba e Rússia.

Angola regista, até ao momento, 45 casos, com dois óbitos, 14 recuperações e 29 activos (clinicamente estáveis). Destes casos, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, o país mantém igualmente os 18 casos de transmissão local.

