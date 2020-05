Presidente da França adia visita a Angola prevista para este mês

O Presidente de França, Emmanuel Macron, adiou a visita prevista para este mês a Luanda, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje o embaixador daquele país europeu em Angola.

O diplomata francês, Sylvan Itté, foi hoje portador de uma carta de Emmanuel Macron para o seu homólogo angolano, João Lourenço.

Em declarações à imprensa, Sylvan Itté disse que a cooperação entre os dois países é uma das prioridades do Presidente Macron.

Sylvan Itté afirmou que a audiência com o chefe de Estado angolano serviu para “confirmar às autoridades angolanas o empenho e a vontade do Governo francês e do Presidente Macron em continuar a fortalecer e reforçar a cooperação com Angola”.

“Principalmente neste momento difícil, que é difícil para o mundo inteiro”, reforçou o diplomata francês.

Segundo o embaixador da França em Angola, no encontro abordou também com o Presidente angolano a questão da moratória da dívida para os países africanos até ao fim do ano, sublinhando que Angola é um dos países que pode beneficiar deste apoio.

“Mas fora esta questão da moratória até ao fim do ano, a França quer também entre os assuntos na mesa a questão mais ampla da reestruturação da dívida dos países africanos”, frisou.

O número de mortos da covid-19 em África subiu hoje para os 2.336, com mais de 66 mil infetados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (820 casos e três mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (439 casos e quatro mortos), Cabo Verde (267 casos e duas mortes), São Tomé e Príncipe (220 casos e seis mortos), Moçambique (104 casos) e Angola (45 infetados e dois mortos).

Fonte: Lusa