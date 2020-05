Portugal: Suspeitos da morte de criança em Peniche já foram ouvidos no Tribunal de Leiria

Os suspeitos da morte de uma criança em Atouguia da Baleia, Peniche, prestaram hoje depoimento ao juiz de instrução do Tribunal de Leiria e regressaram, antes das 18:30, às instalações da Polícia Judiciária, onde vão pernoitar, disse fonte policial.

Depois de terem sido apenas identificados durante a manhã, os suspeitos almoçaram no tribunal. A primeira a ser ouvida foi a madrasta da criança de 9 anos, num depoimento que terá durado cerca de duas horas.

A suspeita abandonou o Tribunal de Leiria pelas 17:15, seguindo-se o interrogatório ao companheiro e pai da criança.

As declarações do homem demoraram pouco mais de uma hora, tendo saído do Tribunal de Leiria pelas 18:30.

Os dois suspeitos, que, quando saíram, voltaram a ser chamados de “assassinos” pelos populares que estiveram junto do tribunal o dia inteiro, vão passar mais uma noite nas instalações da Polícia Judiciária de Leiria, regressando na quarta-feira ao tribunal para ouvirem as medidas de coação aplicadas pelo juiz de instrução.

A criança, de 9 anos, foi dada como desaparecida na manhã do dia 07 de maio, quinta-feira, depois de uma denúncia do pai no posto da GNR de Peniche.

Após cerca de três dias de buscas, a Polícia Judiciária (PJ) de Leiria encontrou o corpo da criança no domingo numa mata na Serra D’el Rei, no concelho de Peniche, distrito de Leiria, e deteve o pai e a madrasta da vítima.

O resultado preliminar da autópsia aponta para uma morte violenta, desconhecendo-se ainda as suas causas.

Fonte: Lusa