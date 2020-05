Futebol: Sagrada autorizado a reforçar plantel

A direcção do Sagrada Esperança foi autorizada pelo seu principal patrocinador, a Endiama, a contratar novos jogadores, com vista o reforço do plantel, tendo em conta os compromissos na próxima época desportiva, assegurou hoje, segunda-feira, o presidente de Mesa da Assembleia-Geral, Ernesto Muangala.

Além do Girabola e a Taça de Angola (competição interna), o grémio Lunda pode ser um dos representantes angolanos na Taça da Confederação Africana de futebol, em 2021.

Para a Taça da Confederação, o clube tem recursos financeiros para “suportar” a sua participação, caso se oficialize a sua indicação para representar o país.

Segundo o responsável, a prioridade do reforço para a próximo temporada futebolística será com os jogadores que actuam no país, sem, no entanto, descartar os estrangeiros.

Disse que a equipa técnica está orientada a trabalhar no programa desportivo para a próxima época e identificar os jogadores que podem trazer qualidade no conjunto.

A reconquista do Girabola e da Taça de Angola continuam a ser os principais objectivos do clube, que antes da pandemia se encontrava na sexta posição do Campeonato Nacional.

Para manter o físico dos jogadores, Roque Sapiri tem orientado, desde a entrada em vigor do Estado de Emergência em Angola, exercícios via online.

Fonte: Angop