Estados Unidos da América ultrapassam as 80 mil mortes

Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a barreira dos 80.000 mortos, por causa da pandemia, e são o país mais afetado pelo novo coronavírus, contando com mais de 1,3 milhões de pessoas contagiadas, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com as informações divulgadas pela Universidade Johns Hopkins, citadas pela agência espanhola Efe, há um total de 80.087 óbitos registados em território norte-americano desde o início da pandemia, número que é bastante superior às mortes declaradas no Reino Unido (32.140) e em Itália (30.739).

Nova Iorque é o estado norte-americano mais afetado pela pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com 26.682 mortos e 337.055 casos de infeção confirmados, seguindo-se Nova Jersey (9.340 óbitos e 140.206 casos).

As informações divulgadas pela Universidade de Johns Hopkins, sediada em Baltimore, estado de Maryland, dão conta de que pelo menos 216.169 pessoas recuperaram da doença.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Fonte: Lusa