Detido cidadão por alegada violação sexual de menor

Um cidadão nacional maior de idade foi, nesta terça-feira, detido pela Polícia Nacional, na cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, por alegada violação sexual de uma criança de 12 anos.

O crime, segundo um informe do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional enviado à Angop, ocorreu no bairro 11 de Novembro, periferia da cidade de Mbanza Kongo, e envolveu um jovem de 18 anos de idade.

De acordo com a corporação, o acusado aproveitou-se da criança quando esta se dirigia para uma casa vizinha, interpelada-a no caminho por este suposto criminoso.

“O acusado entregou algum valor monetário a criança para comprar alguns pacotes de wisky numa das cantinas. Ao regressar, o jovem forçou-a a entrar no seu quarto onde consumou o acto”, lê-se na nota.

Ainda hoje, a Polícia Nacional deteve, nos municípios de Mbanza Kongo e Soyo, três cidadãos nacionais acusados de furto e especulação de preços de máscaras faciai.

Fonte: Angop