SIC Benguela detém suspeitos de duplo homicídio

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Benguela procedeu, esta segunda-feira, a apresentação pública de sete supostos marginais implicados no assassinato de dois jovens, no bairro da Massangarala, na cidade de Benguela, na última sexta-feira.

De acordo com o porta-voz do SIC, sub-inspector Victorino Kotingo, o duplo homicídio ocorreu na noite da última sexta-feira (8), quando as vítimas, de 30 e 32 anos de idade, respectivamente, foram surpreendidos pelos marginais quando regressavam de uma padaria.

Na tentativa de se apoderarem dos bens das vítimas, disse, os meliantes, face a resistência dos mesmos, desferiram golpes de faca na região do pescoço e do tórax, causando a morte imediata aos dois.

Fruto de diligência coordenadas entre o SIC e a Polícia Nacional, adiantou, foi possível a detenção dos sete supostos autores do duplo homicídio, integrantes de um grupo denominado “Nigerianos”, sendo cinco menores, com idades entre os 16 e 17 anos, e dois maiores, de 18 anos.

O SIC apresentou igualmente dois outros cidadãos suspeitos de roubarem uma motorizada da empresa Transcomércio, bem como de se apoderarem de uma arma de fogo do tipo AKM do segurança que se encontrava em serviços, meios, entretanto, já recuperados.

Victorino kotingo apelou a população a não resistir sempre que forem vítimas de um assalto a mão armada.

