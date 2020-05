Quatro detidos em Moçambique por matar duas crianças para vender os seus órgãos

A polícia moçambicana deteve quatro pessoas suspeitas de matar duas crianças para vender os seus órgãos genitais na cidade de Gurué, província da Zambézia, no centro do país, disse hoje à Lusa fonte da corporação.

“Os suspeitos, um dos quais padrasto das duas crianças, mataram os menores e com recurso a uma faca de cozinha e esconderam os corpos na mata”, disse Sidner Lonzo, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província da Zambézia.

As duas crianças, dois rapazes com 03 e 08 anos, terão sido mortas há uma semana pelo seu padrasto, que receberia 12 mil meticais (162,5 euros) pela venda dos seus órgãos genitais, segundo as autoridades.

O corpo do menor de 08 anos foi encontrado dias depois por um homem na mata, enquanto que o segundo foi localizado pelas autoridades após investigações.

A PRM deteve na quarta-feira o suposto mandante, o intermediário, o padrasto e um amigo da família, que se pressupõe que seja um cúmplice.

“O mandante detido na Zambézia tem algum contacto com alguém de Nampula [no norte de Moçambique], que se supõe que terá pedido os órgãos. Estamos a seguir a linha de investigação para localizar as pessoas”, concluiu.

