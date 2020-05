Mais de 200 cidadãos da RDC detidos no Cuango

Duzentos e setenta e um cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) foram detidos e repatriados por tentativa de violação da fronteira do Cuango, província da Lunda Norte.

A informação foi avançada hoje, segunda-feira, pelo comandante da 6ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteira (PGF), no município do Cuango, superintendente Laurindo Sapalo, à margem da visita de constatação do governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala, no âmbito das medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

Na ocasião, o governador Ernesto Muangala apelou ao reforço da vigilância e patriotismo por parte dos efectivos para evitar a violação \ao das fronteiras,

A 6ª Unidade da PGFA controla uma fronteira com uma extensão de 230 quilómetros, 16 postos fronteiriços.

Detidos vendedores ambulantes

Trinta e três vendedores ambulantes foram detidos, neste fim-de-semana, pela Polícia Nacional (PN), por desobediência.

Os referidos vendedores ambulantes foram detidos durante a operação “Covid-19”, no âmbito da campanha de fiscalização do cumprimento do Estado de Emergência, que decorre nas diversas artérias da cidade do Dundo.

Os processos dos mesmos já estão encaminhados ao Tribunal Provincial para, ainda esta semana, serem julgados sumariamente.

Ainda ao longo da semana finda foram apreendidos três mil e oitocentos litros de combustível (gasolina) e detidos dois cidadãos por contrabando do referido produto.

O produto foi apreendido no bairro Camatundo durante uma operação policial, enquadrada nas medidas de prevenção contra a covid- 19.

Os autores pretendiam alcançar a fronteira do Nachiri para a comercialização, de forma ilegal, do combustível. O processo dos responsáveis do tal crime já foi encaminhado ao Ministério Público para o devido tratamentos.

Fonte: Angop