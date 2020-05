Mais 14 doentes na Praia elevam total em Cabo Verde para 260 casos

As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram hoje mais 14 pessoas infetadas com covid-19, todas na cidade da Praia, elevando para 260 o total acumulado de casos da doença no país e acrescentando dois recuperados.

Os números constam da atualização feita hoje no portal www.covid19.cv, do Ministério de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, que antes se cifrava em 246 casos positivos, referindo ainda que o número de doentes recuperados em todo o país passou para 58 (+2).

Desde o início da pandemia em Cabo Verde, duas pessoas acabaram por morrer. Outros dois turistas estrangeiros também infetados regressaram aos países de origem ainda em março, pelo que permanecem ativos em Cabo Verde 198 casos de covid-19, todos internados e em isolamento.

No total, Cabo Verde já registou 260 casos de covid-19 desde que o primeiro doente foi diagnosticado, em 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (201), Boa Vista (56) e São Vicente (03, todos recuperados).

A Praia (ilha de Santiago), com casos diários da doença, que totalizam já 197 diagnosticados em pelo menos 25 bairros da cidade, é o principal foco de preocupação das autoridades, por estar em situação de transmissão comunitária da covid-19.

As ilhas de Santiago e da Boa Vista, por concentrarem os casos de covid-19 em Cabo Verde, são as únicas que permanecem em estado de emergência, até às 24:00 de 14 de maio.

O número de mortos da covid-19 em África subiu hoje para os 2.290, com mais de 63 mil infetados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 282.447 pessoas e infetou mais de 4,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Fonte: Lusa