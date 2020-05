Governo emite até 30 mil milhões de kwanzas para capitalizar BCI

O Governo angolano vai lançar uma emissão especial de Obrigações do Tesouro até 30 mil milhões de kwanzas (51 milhões de euros) para capitalizar o Banco de Comércio e Indústria, segundo um despacho do Ministério das Finanças.

A emissão especial de Obrigações do Tesouro 2020 — Capitalização do BCI destina-se à capitalização do banco de capitais públicos que tem como acionistas o Estado angolano, a petrolífera estatal, Sonangol, a empresa de comercialização de diamantes (Endiama), a seguradora ENSA, os transportes coletivos de Luanda (TCUL), o Porto de Luanda, a transportadora aérea TAAG e a Angola Telecom.

Segundo o despacho publicado em Diário da República a 08 de maio, será emitido um montante máximo até 30 mil milhões de kwanzas (51 milhões de euros) com um valor unitário de 100 mil kwanzas (168 euros), uma taxa de juro fixa de 16,5% ao ano sobre o valor nominal e reembolso a quatro anos.

Fonte: Lusa