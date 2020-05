Covid-19: Mais um angolano morre em Lisboa

Um cidadão angolano, de 62 anos de idade, residente em Portugal, morreu nesta segunda-feira (dia 11), na região da Grande Lisboa, vítima do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo as autoridades sanitárias portuguesas, torna-se assim na segunda vítima mortal da doença entre a comunidade angolana em Portugal.

Este óbito acontece no mesmo dia em que mais dois angolanos rsidentes foram internados com a infecção, elevando-se, neste momento, para 33 cidadãos nacionais infectados com a pandemia em Portugal, sete dos quais em Junta Médica e nove não residentes.

Os dados indicam a recuperação de sete pacientes e a existência de 24 activos sob acompanhamento médico.

Todos os angolanos, internados em unidades hospitalares ou a receber assistência nas suas residências, estão a ser devidamente acompanhados pelo Sector de Saúde da Embaixada de Angola em Portugal, em estreita articulação com as a autoridades sanitárias portuguesas.

Fonte: Angop