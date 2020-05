Acidente de viação provoca três mortos em Caxito

Três pessoas morreram e três outras ficaram feridas, em consequência de um acidente rodoviário registado neste domingo, no troço Kixiquela-Açucareira, município do Dande, província do Bengo.

Segundo fonte policial, o sinistro que envolveu duas viaturas, um Toyota Corolla e um Mitsubishi, ocorreu na estrada nacional (EN100).

A carrinha Mitsubishi saía de Luanda com três ocupantes e embateu frontalmente contra o Toyota corolla, que fazia serviço de táxi.

Como resultado, o motorista da carrinha saiu ileso e os dois outros ocupantes ficaram feridos, enquanto que três dos ocupantes do Toyota, incluindo o motorista, perderam a vida e um ficou.

O excesso de velocidade e ultrapassagem irregular foram apontados como as causas do acidente.

Fonte: Angop