Zaire e Bengo com posto de comando unificado

Um posto de comando unificado foi criado sábado, na localidade dos Libongos (Loge Grande), para travar a onda de criminalidade na região.

O facto ocorreu após reunião, na vila do Ambriz (Bengo), entre os comandantes provinciais da Polícia Nacional do Zaire e do Bengo, respectivamente, comissários Manuel Gonçalves e Delfim Inácio.

Segundo o comunicado final do encontro, a que a Angop teve acesso, os comandos recomendaram o reforço do intercâmbio de informações operativas em todos os domínios com vista a uma actuação mais acertada e pontual.

A reunião recomendou, também, uma abordagem aos órgãos de administração da justiça no sentido de cooperarem com a Polícia, SIC e SME em relação ao tempo de apresentação dos imigrantes ilegais detidos, para facilitar o aprofundamento das investigações.

A criação de mecanismos céleres de informação entre os órgãos operativos das Delegações Municipais do Ministério do Interior (Minint), nos municípios fronteiriços do Ambriz (Bengo) e Nzeto (Zaire), consta igualmente das recomendações.

A reunião, bianual, abordou temas como a violação da cerca sanitária no Zaire e no Bengo, contrabando de combustível e lubrificantes, repatriamento de imigrantes ilegais, assalto de viatura de passageiros e violação da fronteira por estrangeiros.

Fonte: Angop