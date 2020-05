Yola Semedo arrecada 100 toneladas de cestas básicas

A cantora angolana Yola Semedo arrecadou, neste domingo, 100 toneladas de cestas básicas durante um show live solidário para com famílias vulneráveis.

Durante o show, que teve duração de duas horas, a cantora interagiu com fãs e familiares que agradeceram o gesto, incentivando-a a incentivar a fazer o necessário para ajudar a minimizar a carência de muitas famílias vulneráveis nesta fase de confinamento obrigatório por causa da covid-19.

Yola Semedo incluiu no seu repertório temas como “Carlito”, “Injusta”, Tu és”, “Destino di Belita”, “Vem Dançar”, “Você me Abana”, “Pura ilusão”, “Filho Meu”, terminando o show com “Maguy”.

O gesto da artista contou com o apoio de várias instituições e entidades individuais e singulares que doaram um pouco para as famílias vulneráveis, com um destaque para o Banco Atlântico que ofereceu cinco mil cestas básicas.

Durante o show, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que entrou em directo via telefónica, enalteceu o facto de a cantora estar sempre presente e a abraçar às causas de saúde, frisando que juntos somos mais forte na luta contra a covid-19.

Yola Semedo agradeceu os esforços dos profissionais de saúde que muito têm feito em prol do estado de saúde dos angolanos.

Informou que a recolha de doações continua aberta a todos angolanos. “Vamos fazer o bem ao nosso próximo e juntos vencer está pandemia”, disse, apelando a população a não esquecer de cumprir as regras de higiene e de prevenção de forma a evitar a contaminação do vírus.

