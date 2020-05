Quatro voos Luanda-Lisboa este mês e possível ligação Lisboa-Luanda a 22 de maio

Quatro voos especiais vão fazer nos dias 12, 14, 21 e 22 de maio, a ligação entre Luanda e Lisboa, prevendo-se igualmente a realização do trajeto Lisboa-Luanda no dia 22 de maio, ainda dependente da autorização do governo angolano.

Angola fechou fronteiras a 20 de março, para conter a propagação da pandemia de covid-19, e só tem autorizado voos humanitários para levar de regresso aos seus países de origem cidadãos estrangeiros que tenham ficado retidos no país.

Para este mês estão anunciadas quatro ligações entre a capital angolana e Lisboa. A primeira, um voo ‘charter’ operado pela Euroatlantic, que está a ser promovido pela Travelgest, realiza-se já na terça-feira.

Fonte: Lusa