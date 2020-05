Porto de Luanda recebe em média 2 navios por dia

O director-geral do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, Jorge Bengue, informou nesta sexta-feira que actualmente o Porto de Luanda tem, em média, uma frequência de dois navios por dia, “o que ainda não belisca essa actividade”.

Falando no habitual espaço promovido pela Comissão Multissectorial de Combate ao novo coronavírus, no CIAM, Jorge Bengue afirmou que, a nível dos subsectores marítimo e portuário, a situação ainda não é preocupante, por as actividades estarem focadas essencialmente ao transporte de mercadorias.

O responsável sublinhou que, apesar de não afectar ainda consideravelmente as actividades marítima e portuária, o impacto negativo da covid-19 nesses subsectores será visível nos próximos dias, devido ao cancelamento de vários navios.

Quanto à actividade ferroviária, palestrante disse que “a situação também não é boa, devido à paralisação da transportação de passageiros, limitando-se apenas ao carregamento de mercadorias, a principal fonte de arrecadação de receitas do sector, no geral”.

O subsector rodoviário, prosseguiu Jorje Bengue, também está a ressentir das restrições impostas pelo Estado de Emergência, decretado pelo Presidente da República, com a limitação na lotação dos transportes públicos e privados, assim como na paralisação do tráfego interprovincial.

Fonte: Angop