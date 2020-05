Médicos aconselhados a diferenciar doenças respiratória e covid-19

O médico pediatra Leite Cruzeiro aconselhou, neste sábado, em Luanda, os técnicos de saúde a saber diferenciar as doenças respiratórias causadas pela estação do cacimbo (15 de Maio a 15 Agosto) com o vírus da covid-19.

De acordo com o especialista, que falava na palestra “Covid-19 e a comunidade pediátrica”, promovida pelo Centro de Imprensa Anibal de Melo, nesta fase do ano haverá dificuldades, razão pela qual defende a criação de um critério para se conseguir diferenciar os sintomas de outras patologias com os da covid-19.

Sem testes, afirma o especialista, será quase impossível diagnosticar a doença, defendendo, por isso, mecanismos epidemiológicos que passam por se selecionar da melhor forma possível as crianças.

“Os técnicos das unidades sanitárias devem ter experiência em outras patologias para poder fazer a exclusão da covid-19, porque ninguém tem experiência desta pandemia”, reforçou.

A atitude social, adiantou o médico, deve ser a mesma com a chegada da época de cacimbo, cumprindo sempre as orientações preventivas, não expondo as crianças fora de casa para evitar possíveis contágios.

A época do cacimbo, de acordo com o especialista, vai causar o aparecimento de problemas respiratórios habituais nesta época.

O médico desaconselha ainda o uso de máscaras por parte das crianças que ainda não andam, para se evitar possíveis asfixias.

Fonte: Angop