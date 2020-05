Embarcação com pescadores desaparece em mar

Três pescadores artesanais de malha abordo numa embarcação de sete metros estão desaparecidos desde o dia 7 do mês em curso, no mar do Cuanza Sul, informou, neste domingo, o armador do barco, Lucas Domingo Frederico.

Os pescadores sairam no dia 28 de Abril com o propósito de permanecerem, no máximo, uma semana, mas dois dias depois informaram a pescadores de uma outra embarcação, com quem cruzaram em alto mar, que estavam com problemas no motor do barco.

Lucas Frederico, que falava à ANGOP, adiantou que esforços foram feito no sentido de se regatar os pescadores no local em que haviam sido avistados, mas, infelizmente, sem sucesso.

A embarcação tem a denominação de Wilson, matrícula 517-AM, cor azul e castanha, com uma barra branca ao meio.

“Neste momento não tenho nenhum sinal deles. Dois depois de sairem ficaram com os telefones desfligados, situação que se regista até à presente data”, reforçou.

O responsável disse ter já informado e solicitado ajuda das captanias do Sumbe e Porto Amboim para a localização dos pescadores, aguardando por informações das duas entidades marítimas.

Os pescadores actuam numa área marítima de quatro milhas, partido do Sumbe, área da Firmar, até à barra do rio Keve.

