Covid-19: TAAG suspende 32 voos/dia

Com o encerramento das fronteiras, por força da covid-19, a TAAG deixou de realizar, em média, 32 voos por dia, dos quais 15 internacionais e 17 domésticos, todos consubstanciados no transporte de passageiros, informou Jorge Bengue, no “Conversas sobre a Covid-19”.

Falando no habitual espaço promovido pela Comissão Multissectorial de Combate ao novo coronavírus, no CIAM, o director-geral do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, referiu que a companhia tem registado, desde Março último, prejuízos de 70 a 80 por cento.

Ao dissertar, na sexta-feira, sobre o “Impacto da limitação à liberdade de circulação no sector dos Transportes, Jorge Bengue referiu que a maior parte das receitas da TAAG advêm da transportação de passageiros, tendo a paralisação da actividade impactado negativamente o sector aéreo.

Com o encerramento da cerca sanitária nacional e internacional, a companhia nacional de bandeirav está autorizada apenas a realizar voos humanitários e transporte de mercadorias, no quadro da prevenção e combate à pandemia, que já infectou 43 cidadãos em Angola.