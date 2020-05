Premier League ainda não recebeu aval do governo para ser retomada

Oliver Dowden, secretário do Estado britânico da Cultura, da Comunicação e desporto, lembrou nesta sexta-feira (8) que o governo britânico ainda não deu seu aval para a retomada do futebol na Inglaterra, embora defenda a volta do desporto.

“Eles não receberão a luz verde”, declarou à BBC o ministro.

“Se podemos elaborar um plano que possa funcionar, eu gostaria que fossemos adiante, já que penso que seria bom para a nação e para o futebol como um todo”, continuou Dowden.

“Espero realmente que possamos fazer isso, mas a segurança pública deve ser sempre prioritária, então só poderemos iniciar um processo de retomada se tivermos certeza que podemos controlar (a epidemia)”, completou.

Os representantes dos clubes da Premier League devem se reunir na próxima segunda-feira (11) para debater as últimas medidas do “Project Restart”, que estuda maneiras de retomar o futebol na Inglaterra.

Desde o início das medidas de confinamento, impostas em março na Europa, a Bundesliga alemã foi a única grande liga de futebol do continente a anunciar a retomada do seu campeonato, que voltará a ser disputado no fim de semana de 16 a 18 de maio.