Médicos detidos por abandono de turno que resultou na morte de um paciente

Dois médicos encontram-se detidos desde quinta-feira em Malanje, por, supostamente, terem abandonado o turno de serviço, o que resultou na morte de um paciente de 80 anos.

A informação foi avançada, nesta sexta-feira, à Angop, pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Lindo Ngola, realçando que a denúncia do caso foi feita por um dos filhos do malogrado, que intentou uma acção crime contra os médicos.

O facto aconteceu na madrugada de quarta-feira no Hospital Regional de Malanje, onde a vítima deu entrada e falaceu antes de receber assistência médica.

Os médicos são ainda acusados de falsificação de diagnóstico médico, uma vez que o paciente padecia de dores musculares e, sem ter sido observado, recebeu um boletim de óbito com paludismo e excesso de açúcar no organismo como causa da morte.

Lindo Ngola precisou que o caso foi encaminhado ao Ministério Público para o devido julgamento, realçando que os acusados incorrem a uma pena que vai de 8 a 12 anos de prisão.

Fonte: Angop