Jovens postos em liberdade devido a pandemia acusados de duplo homicídio

Um grupo de jovens recentemente postos em liberdades no âmbito do combate à covid-19 cometeram um duplo assassino, informou a Voz da América (VOA), que cita fontes policiais.

Segundo a mesma fonte, dois jovens barbeiros foram assassinados na noite de sexta-feira, no bairro da Massangarala, na cidade de Benguela, quando saiam do seu estabelecimento por um grupo de adolescentes que acabaram de sair da penitenciária do Cavaco.

“Os jovens, ambos mudos, foram assassinados à saída do local de serviço, em posse de dinheiro e sacos de pão, que foram levados pelos presumíveis autores do crime”, escreve a VOA.

Um colega das vítimas, que relatou o acontecimento à VOA, disse que escapou por ter conseguido fugir para um beco ao lado do espaço da ocorrência, de onde presenciou o duplo assassinato.

“Eram muitos, mais de 10. Vi a picarem os meus colegas com facas. Depois, cheguei ao lado e vi os corpos”, conta Kidy, na sua casa, enquanto a mãe e outros familiares adiantam que “são miúdos conhecidos daqui do bairro, que ainda agora saíram da prisão”.

Pelos menos dois dos supostos assassinos já se encontram detidos, conforme avançou o Delegação Provincial do Interior, que lamenta o envolvimento de adolescentes saídos da cadeia no quadro do combate à pandemia.

“Eles preferem estar na prisão, há lá comida e outras condições que, se calhar, não terão em casa. Afinal, estamos todos a ver os níveis de pobreza”, disse fonte do Ministério do Interior citado pela VOA.

As razões por trás do assassinato dos dois jovens mudos ainda estão por esclarecer, concluiu a fonte.