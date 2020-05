Covid-19: Mais de 70 pessoas testadas no Cunene

Setenta e quatro cidadãos vindos da África do Sul e Namíbia foram testados contra a covid-19, cujos resultados deram negativo, informou, neste sábado, em Ondjiva, o porta-voz da Comissão Provincial de Combate à Covid-19 no Cunene, Félix Belarmino.

Em declarações à Angop, o responsável disse que as amostram foram analisadas no laboratório do Instituto Nacional de Investigação em Saúde (INIS), em Luanda.

Actualmente estão a ser analisadas mais 52 amostras recolhidas de cidadãos provenientes, também, de países acima citados, incluído os oito médicos cubanos.

A província recebeu do Ministério da Saúde 300 zaragatoas para a testagem, numa primeira fase, com previsão de reforça do material para a testagem comunitária.

O Cunene conta com 11 ventiladores, sendo que seis estão no Hospital Geral de Ondjiva e cinco no hospital Municipal da Cahama.

Continuam a sensibilização da população sobre as medidas de prevenção (uso de máscaras, lavagem das mãos, álcool em gel) e a incentivar à população a manter-se em casa.

Cunene tem 115 pessoas em quarentena institucional e 116 domiciliar.

Fonte: Angop