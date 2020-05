Comandante-geral enaltece empenho do efectivo

O comandante-geral da Polícia Nacional (PN), Paulo Gaspar de Almeida, enalteceu o empenho do efectivo da corporação no cumprimento das orientações que visam a prevenção da covid-19.

Paulo de Almeida reconheceu que a corporação não possui uma experiência do género, mas a missão deve ser garantir a ordem, tranquilidade pública e desempenhar um papel importante na garantia das medidas preventivas de combate à doença.

O comandante-geral prestou estas declarações nesta sexta-feira, durante o acto de inauguração do centro de produção audiovisual e o lançamento do portal da corporação.

Sustentou que com o sacrifício, entrega e espírito de missão as forças de defesa e segurança mantêm a estabilidade do funcionamento público do país.

Frisou que “a prevenção e o combate ao corona vírus não se faz unicamente com mas ou menos polícias ou equipamentos. “O que está em causa é a nossa atitude, disciplina e respeito às recomendações do governo e das entidades sanitárias.

Até ao momento, no país existem 43 casos positivos com dois mortos e 11 recuperados.

Fonte: Angop