Cidadão morto a tiros por marginais no Huambo

Um cidadão identificado por Domingos Belchior foi assassinado, a tiros, na madrugada desta sexta-feira, no bairro da Quissala, arredores da cidade do Huambo, por marginais durante um assalto a sua residência, onde vivia com a família (esposa e filhos).

A informação foi prestada hoje à imprensa, pelo soba da localidade, Felisberto Tchambassuco, acrescentando que os meliantes, ainda em fuga, arrombarem a porta principal da moradia, onde em acto contínuo, retiram a quantia de 250 mil kwanzas e ao notarem o movimento da vítima, fizeram-no três tiros.

Segundo aquela autoridade tradicional, esta não é a primeira vez que casos do género acontecem no bairro da Quissala”.

Felisberto Tchambassuco disse que desta vez a vítima foi um camionista de, aproximadamente 50 anos, que deixa viúva e filhos – situação que exige um maior patrulhamento e policiamento de proximidade, para tornar a vida dos moradores desta localidade mais segura e confortável.

Fontes da Delegação do Ministério do Interior na província do Huambo confirmam a ocorrência do crime, salientando que diligências estão a ser feitas para a detenção dos presumíveis autores e respectiva responsabilização civil e criminal.

Fonte: Angop