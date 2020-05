Barcelona retoma treinos, Real Madrid voltará segunda-feira

Depois de dois meses parado devido à pandemia do coronavírus, o Barcelona voltou a treinar nesta sexta-feira (8) com exercícios individuais dos jogadores, enquanto o arquirrival Real Madrid retomará as atividades de campo na próxima segunda-feira (11), pensando num eventual reinício do Campeonato Espanhol em junho.

De acordo com a rádio catalã RAC1, os testes realizados nos jogadores da Liga espanhola revelaram três casos positivos para COVID-19 na primeira divisão e dois na segunda divisão, embora não há confirmação oficial nem dados sobre a identidades dos atletas contaminados.

“Back to work!” (De volta ao trabalho!, em inglês), escreveu no Twitter o Barcelona, legendando uma foto em que Lionel Messi aparece com uma bola aos pés.

Nesta sexta-feira, os jogadores do Barça voltaram ao centro de treinamento Joan Gamper para realizar treinos individuais.

Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Luis Suárez, Gerard Piqué… As estrelas do Barça puderam voltar à relva, com a exceção de Ousmane Dembélé, que continua em recuperação de uma lesão muscular.

O protocolo sanitário foi seguido à risca, segundo a imprensa espanhola: os jogadores chegaram sozinhos e já vestidos para treinar, antes de serem divididos em três campos, sem passar pelo vestiário. Em seguida, fizeram leve corrida em volta da relva e foram submetidos a alguns testes para medir os efeitos do confinamento em seus organismos.

O equipamento e os uniformes necessários para a próxima sessão foram entregues aos jogadores ao fim do treino desta sexta.

Sevilla, Villareal, Osasuna e Leganés também voltaram a treinar nesta sexta e seguiram rigoroso protocolo sanitário.

Já o Real Madrid, que submeteu seu elenco a exames de detecção de COVID-19 na quarta-feira (6), deve retornar aos treinos na próxima segunda-feira se todos os resultados derem negativos.

No início de maio, o governo espanhol anunciou um plano de relaxamento nas medidas de confinamento para os jogadores profissionais: depois dos treinos individuais e em grupos pequenos, os jogos serão autorizados na quarta e última fase, com a condição de não reunir mais de 400 pessoas em um lugar, mas a Liga espanhola, que espera “uma volta à competição em junho”, propôs concluir a temporada com portões fechados.

No momento da interrupção do Campeonato Espanhol, o Barcelona era o líder com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado.

