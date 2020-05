UNITA defende melhorias na testagem a Covid-19

O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, defendeu, nesta quinta-feira, melhorias no sistema de testagem no que a Covid-19 diz respeito, em Angola, a fim de se aferir a extensão da pandemia no território nacional.

Na condição de membro do Conselho da República, Adalberto Costa Júnior sublinhou, à imprensa, que a não realização de testes alargados conduz a algumas incertezas.

O político manifestou-se a favor de uma nova prorrogação do Estado de Emergência, que “deve ser acompanhado da correcção de uma série de factores”.

“Há necessidade de se acautelar e assegurar o desenvolvimento da economia, para não se destruir o sector económico e assegurar a sobrevivência dos trabalhadores”, frisou.

Outro membro do Conselho da República, André Mendes de Carvalho (presidente da CASA-CE), espera que o Executivo continue a trabalhar para salvaguardar a vida dos angolanos contra a Covid-19.

Aconselhamos, prosseguiu André Mendes de Carvalho, que haja prorrogação com medidas mais suaves em certos sectores, para acudir às populações com dificuldades de subsistência.

Angola observa o Estado de Emergência desde 27 de Março, para tentar conter a propagação da Covid-19.

O país já registou duas prorrogações, sendo que a última vigorará até às 23h59 do dia 10 de Maio.

Fazem parte do Conselho da República, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da República, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e entidades convidadas.

Fonte: Angop