Petróleo Brent sobe mais de 3% para níveis acima dos 30 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em julho subiu hoje 3,09% para 30,36 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, segundos dados do mercado citados pela Efe.

Com a subida de hoje, o Brent, petróleo de referência para exportações angolanas, retoma a tendência de alta que registou nos últimos dias, interrompida na quinta-feira com um ligeiro recuo de 0,67%.

O petróleo WTI (West Texas Intermediate), de referência nos Estados Unidos, também estava hoje a subir 4,54% fora do horário oficial do mercado, para 24,62 dólares por barril.

Fonte: Lusa