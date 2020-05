Número de infeções na Guiné-Bissau aumenta para 594

O Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau aumentou hoje para 594 os casos registados com covid-19 no país, mais 30 que na quinta-feira, e manteve o número de recuperados e vítimas mortais.

“Os casos positivos acumulados são de 594”, afirmou à Lusa Dionísio Cumba, coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde do país, registando-se 25 recuperados e duas vítimas mortais.

De quinta para sexta-feira, a Guiné-Bissau registou mais 30 novos casos de infeção por covid-19.

No âmbito do combate à pandemia, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou, pela segunda vez, o estado de emergência no país até 11 de maio.

Para fazer face ao novo coronavírus, as autoridades guineenses encerraram também as fronteiras, serviços não essenciais, incluindo restaures, bares e discotecas e locais de culto religioso, proibiram a circulação de transportes urbanos e interurbanos e limitaram a circulação de pessoas ao período entre as 07:00 e as 14:00 horas.

O número de mortos devido à covid-19 em África subiu hoje para 2.074, com mais de 54 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (594 casos e dois mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (439 e quatro mortos), Cabo Verde (230 e duas mortes), São Tomé e Príncipe (208 casos e cinco mortos), Moçambique (82) e Angola (36 infetados e dois mortos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Fonte: Lusa