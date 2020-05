Ministro quer modernização das Edições Novembro

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, reiterou, nesta quinta-feira, a necessidade de acelerar a modernização das Edições Novembro, no quadro do processo de transformação em curso naquela instituição.

A empresa Edições Novembro – E.P. é a proprietária e produtora dos títulos Jornal de Angola, diário e generalista, e do Jornal dos Desportos, Jornal de Economia & Finanças, Jornal Cultura, Jornal Metopolitano Luanda, Jornal Planalto e Jornal Ventos do Sul.

Em declarações, após visitar as instalações das Edições Novembro, o ministro Manuel Homem afirmou estar consciente dos desafios que se colocam para a materialização desse pressuposto, que passa pela aquisição de meios técnicos, tecnológicos e informáticos.

Na óptica do governante devem merecer especial atenção a formação de quadros, a segurança social e a reforma dos profissionais.

Ladeado pelos secretários de Estado para Tecnologia de Informação, Mário Oliveira, e para Comunicação Social, Nuno Carnaval, o ministro recebeu informações sobre o funcionamento e as necessidades daquela empresa.

Já o presidente do Conselho de Administração das Edições Novembro, Victor Silva, mostrou-se expectante com a fusão dos departamentos ministeriais das Telecomunicações, Tecnologia de Informação com o da Comunicação Social, pois espera que traga vantagens do ponto de vista do plano de modernização do sector.

“Temos informações que mais de 750 mil pessoas lêem diariamente o Jornal de Angola nas plataformas digitais”, salientou.

Victor Silva acrescentou que as Edições Novembro privilegiam a aposta no refrescamento e na formação dos seus profissionais, sendo que uma das grandes acções é uma mudança radical no Jornal dos Desportos, para voltar a ser um diário.

