Mais dois angolanos infectados em Lisboa

Mais dois casos de covid- 19 foram registados na comunidade angolana em Portugal, anunciaram, nesta sexta-feira, as autoridades sanitárias portuguesas.

As autoridades sanitárias lusas indicam serem dois não residentes a viver na região da grande Lisboa.

Os cidadãos, que não apresentam sintomas, testaram positivos e estão internados.

Neste momento, Portugal regista 23 casos de angolanos infectados.

Do total de infectados estão angolanos residentes, não residentes e pacientes em junta médica, com sete recuperados e um morto (um idoso com mais de 90 anos que estava em junta médica).

Fonte: Angop