Lunda Norte com mais de quatro biliões de kwanzas para projectos sociais

Quatro biliões, 533 milhões, 351 mil e 184 kwanzas é o montante que o Governo Provincial da Lunda Norte vai investir na execução de 56 projectos sociais, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção aos Municípios (PIIM).

O valor será investido na construção de escolas, unidades sanitárias, reabilitação de estradas, postos policiais, complexos habitacionais para os órgãos autárquicos, saneamento básico, entre outros, segundo a directora do gabinete de estatística e planeamento, Edna Queximalunga.

O projecto, lançado em Junho de 2019, é uma iniciativa do Presidente da República, João Lourenço, e abrange os 164 municípios do país.

Na Lunda Norte, o projecto já está em execução no município de Xá-muteba, onde estão a ser construídas duas escolas de sete salas de aula cada, nas comunas de Cassanje Calucala e Iongo, bem como uma residência do tipo T3 para os técnicos da educação e saúde.

Este mês está previsto o início da construção de quatro escolas, um complexo residencial com 18 apartamentos e três postos de saúde nas localidades de Muaquesse, Itanda e Kaquema, que fazem fronteira com a República Democrática do Congo (RDC).

Sem avançar pormenores, Edna Queximalunga disse que, ainda este mês, está previsto o início da execução de 15 projectos nos municípios do Lóvua (sete) e Chitato (oito), ligados aos sectores da Educação e da Saúde.

Os projectos custarão 917 milhões, 360 mil, 733 kwanzas para o Chitato e 384 milhões, 679 mil e 357 kwanzas para o Lóvua.

Fonte: Angop