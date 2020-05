Klose é nomeado assistente técnico do Bayern de Munique

O alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas do Mundo (16 golos), foi nomeado assistente do técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick, anunciou o clube bávaro nesta quinta-feira (7) em comunicado.

O campeão do mundo com a Alemanha em 2014, de 41 anos, assumirá oficialmente suas novas funções em 1º de julho. Seu contrato será por uma temporada, até 30 de junho de 2021. Klose trabalhava há dois anos na equipe sub-17 do Bayern.

Ex-jogador do Bayern (2007-2011) e também maior artilheiro da história da seleção alemã (71 golos), Klose iniciou uma formação para virar treinador e já trabalhou de 2016 a 2018 como assistente de Joachim Löw, técnico da Alemanha.

“É o maior artilheiro alemão dos últimos 15-20 anos. Estou convencido de que nossos atacantes, em particular, vão poder aproveitar sua presença”, declarou o diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Klose trabalhará como assistente de Flick, que renovou seu contrato em abril até 2023 com o Bayern.

