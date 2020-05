China regista um caso nas últimas 24 horas

A China detetou um caso da covid-19 nas últimas 24 horas, sem ter voltado a registar mais vítimas mortais, informou hoje a Comissão de Saúde chinesa.

O país asiático elevou assim para 12 o número de novos casos registados desde o início do mês. Não há registo de vítimas mortais até às 23:59 de quinta-feira (16:59 em Lisboa) na China, disseram as autoridades.

Este novo caso referido pela Comissão de Saúde chinesa é de contágio local e foi detetado em Jilin, província que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte, no nordeste da China.

O número de infetados ativos no país fixou-se em 260, depois de 36 pessoas terem tido alta, nas últimas 24 horas.

Desde o início da epidemia, a China registou 82.886 infetados e 4.633 mortos devido à covid-19. Até ao momento, 77.993 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas referiram que 736.010 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 6.167 permanecem sob observação.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Fonte: Lusa