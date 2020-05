Casos em Cabo Verde sobem para 230 mas 44 já recuperaram

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje 12 novos casos de covid-19 na Praia, elevando para 230 o total acumulado no país, mas o número de doentes recuperados também subiu, para 44.

Em comunicado, aquele ministério refere que o Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública processou nas últimas 24 horas 95 amostras, 79 das quais de casos da Praia, tendo 12 apresentado resultado positivo para covid-19, de novos doentes.

O total acumulado de casos da doença na Praia chega assim a 168, todos em internamento.

Cabo Verde regista 230 casos acumulados de covid-19 desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (171), Boa Vista (56) e São Vicente (03, todos recuperados).

No total, segundo o comunicado de hoje, 44 pessoas já foram consideradas recuperadas pelas autoridades de saúde — dos quais sete na Praia e 34 na Boa Vista -, contra as 38 contabilizadas no balanço de quinta-feira.

Em todo o país, duas pessoas acabaram por morrer, na Praia e na Boa Vista, e dois turistas estrangeiros, também infetados, regressaram aos países de origem, totalizando por isso 188 casos ativos em Cabo Verde.

O Governo cabo-verdiano anuncia na próxima semana a calendarização da saída progressiva e controlada do estado de emergência e das medidas que vão passar a vigorar, para controlar a pandemia de covid-19, disse hoje o primeiro-ministro.

“Na próxima semana, o Governo anunciará a calendarização da saída progressiva e controlada das restantes restrições que vigoram após o estado de emergência”, afirmou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa mensagem ao país, em que anunciou a retoma das ligações marítimas de passageiros entre as sete ilhas sem casos de covid-19 a partir de segunda-feira.

O primeiro estado de emergência em Cabo Verde, em todo o país, entrou em vigor em 29 de março, obrigando ao dever geral de recolhimento e ao encerramento de empresas, entre outras medidas, tendo sido renovado em 18 de abril.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, renovou o estado de emergência uma segunda vez, com início em 03 de maio, prolongando-se até às 24:00 do dia 14 de maio, mas apenas em Santiago (Praia) e na Boa Vista, as ilhas que concentram os casos ativos de covid-19 no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 267 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Fonte: Lusa