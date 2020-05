Taxa básica de juro mantém em 15,5%

O Comitê da Política Monetária (CPM) decidiu, nesta quinta-feira, manter em 15,5% a taxa básica de juro do Banco Nacional de Angola, 22% e 15% os coeficientes de reservas obrigatórias em moeda nacional e estrangeira, respectivamente.

Reunidos hoje, o CPM decidiu também, face ao comportamento recente dos principais indicadores econômicos, manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez com maturidade “overnight” em 0%, de acordo com o documento a que Angop teve acesso.

Os membros decidiram ainda activar a facilidade permanente de cedência de liquidez “overnight”, em até 100 mil milhões de kwanzas renovável trimestralmente, de modo não cumulativo, ao longo do exercício económico de 2020.

Incluir as Grandes Empresas (GE) do sector produtivo na linha do desconto de Títulos Públicos no valor de até Kz 100 mil milhões, inicialmente destinada unicamente a Pequenas e Médias Empresas (PME), foi outra decisão tomada.

Com a manutenção da taxa de juro directora inalterada, o Banco Nacional de Angola reafirma o seu compromisso no controlo da inflação, monitorando a base monetária, variável operacional da política monetária, cuja meta em termos de média diária no trimestre está fixada em Kz 2,055 biliões até Junho de 2020.



O assegurar da facilidade permanente de cedência de liquidez através da disponibilização do montante de até Kz 100 mil milhões aos bancos comerciais visa, tornar previsível e estável o acesso destes à liquidez, em caso de necessidade.



Com a inclusão das grandes empresas na linha de liquidez para compra de títulos públicos, pretende-se dar apoio directo ao sector produtivo e aliviar pressões sobre a tesouraria destas empresas, grandes empregadoras, permitindo a continuação das suas actividades e, consequentemente, a manutenção de postos de trabalho.



O CPM reitera o seu comprometimento com a manutenção da estabilidade dos preços na economia e para o efeito, continuará a monitorar todos os factores determinantes da inflação, quer do lado da oferta, como da procura.



A próxima reunião ordinária do Comité da Política Monetária do Banco Nacional de Angola foi agendada para o próximo dia 24 de Julho de 2020.

Fonte: Angop