Reservas liquidas aumentam em 38,05 milhões de dólares em Março

As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) registaram, no mês de Março, um aumento de 38,05 milhões de dólares americanos, face ao mês de Fevereiro deste ano.

No mês de Março, as RIL fixaram-se em 10,73 mil milhões de dólares, o que representou o referido aumento, de acordo com o documento saído da reunião do Comité da Política Monetária, realizada esta quinta-feira.



No mês de Abril, as RIL situaram-se em USD 10,92 mil milhões.



O stock das reservas internacionais brutas situou-se em USD 16,40 mil milhões em Março de 2020, contra USD 16,39 mil milhões em Fevereiro, equivalente a um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 8,34 meses.



De acordo com o documento, a mesma tendência foi igualmente observada em Abril último, tendo o stock das reservas internacionais brutas ficado em USD 16,41 mil milhões.



No mês de Março, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou uma variação mensal de 1,85%, acima de 1,72% registada no mês anterior, levando a inflação acumulada para 5,73% e a homóloga para 19,62%, nível acima do observado em igual período de 2019 (17,56%).



A classe de alimentação e bebidas não alcoólicas continua a ser o principal factor de pressão sobre os preços na economia, tendo contribuído com 61,74%.



Face aos referidos indicadores económicos, o Comité da Politica Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu nesta sessão ordinária antecipada manter a taxa básica de juro em 15,5% e de facilidade permanente de absorção de liquidez com maturidade overnight em 0%.



A próxima reunião ordinária do Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola foi agendada para o dia 24 de Julho próximo.