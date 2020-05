Keanu Reeves tem que terminar ‘Matrix 4’ antes de iniciar ‘John Wick 4’

O diretor de John Wick 3, Chad Stahelski, disse que as filmagens de The Matrix 4 terão que ser concluídas antes que eles possam acabar com John Wick 4.

A trilogia de John Wick provou ser tão popular que o quarto filme está a caminho, mas o quarto filme da franquia Matrix, que Reeves estrelou pela última vez em 2003, estava em produção quando a pandemia de coronavírus forçou a paragem da filmagem.

Inicialmente, John Wick 4 e Matrix 4 estavam previstos para serem lançados no mesmo dia: 21 de maio de 2021.

De acordo com Stahelski diretor John Wick 1, 2, 3 e do quarto filme da franquia, que também trabalhou como dublê de Reeves nos filmes Matrix, os dois filmes já não serão lançados no mesmo dia, especialmente porque John Wick 4 provavelmente será adiado por causa da quarentena e pelo fato de Reeves ainda ter muito de Matrix 4 para filmar.

“Quero dizer, Matrix tinha apenas quatro semanas quando tudo isso aconteceu. Então, Keanu precisa terminar seu compromisso com Matrix, o que é importante e que eu acho que provavelmente o levará até o final do ano. Então só depois poderemos entrar no nosso modo de preparação … Datas de lançamento, quem sabe agora”, disse Stahelski.

Fonte: YahooMovie