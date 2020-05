Hospital de Cambulo instala quatro ventiladores

Quatro aparelhos ventiladores para cuidados intensivos de pacientes que venham a ser diagnosticados com o novo coronavírus (covid-19) foram instalados neste fim-de-semana, no Hospital Municipal de Cambulo, província da Lunda Norte.

A informação foi avançada hoje, quarta-feira, pelo administrador municipal do Cambulo, Silvestre Cheleca, quando falava à imprensa a propósito das condições logísticas do município para atender possíveis casos da pandemia.



Disse que o município tem igualmente disponíveis seis aparelhos de infusão, 18 balas de oxigênio, 28 quartos para quarentena institucional, seis para internamento de pacientes com Covid-19.



Por outro lado, apontou que, no âmbito da parceria público/privada, uma padaria distribui 400 pães/dia às famílias vulneráveis.



Ainda na Lunda Norte, para facilitar e disseminar informações sobre a situação epidemiológica do país e as medidas impostas no quadro do Estado de Emergência, face à pandemia da COVID-19, as autoridades vão, nos próximos dias, formar activistas sanitários, fazem recurso das línguas locais, como cokwe, nas 15 comunas.



Grande parte das comunidades tem apenas o domínio das línguas nacionais, o que torna difícil a compreensão, em português, de informações ou instruções relacionadas com a evolução dos casos no país e das medidas de prevenção.



Esta informação foi prestada, no Dundo, pelo coordenador provincial da Comissão Multissetorial de Resposta ao Covid-19 na Lunda Norte, Ernesto Muangala, para quem a medida visa o envolvimento das autoridades tradicionais e outras figuras das comunidades rurais nas campanhas de sensibilização e na actualização do estado epidemiológico do país e da província, face a COVID-19.



Por outro lado, enalteceu a colaboração dos cidadãos provenientes da África do Sul, Brasil, Namíbia, Ucrânia, Portugal e República Democrática do Congo, ao comparecerem para recolha das amostras para os testes da COVID-19.



No total foram colhidas 39 amostras e enviada para Luanda para os testes laboratoriais.



Actualmente, 42 cidadãos estão em quarentena na Lunda Norte, dos quais 13 institucional e 29 domiciliar.

Angola tem o registo de 36 casos positivos da covid-19, dos quais 11 recuperados, duas mortes e 23 activos e estáveis.

Fonte: Angop