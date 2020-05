Governo vai vender ações no BCI através de leilão em bolsa

O presidente da República, João Lourenço, autorizou a venda das ações do Estado no Banco de Comércio e Indústria, um banco comercial com 100 por cento de capitais públicos, através de leilão em bolsa, segundo um despacho presidencial.

O diploma hoje publicado em Diário da República refere que o procedimento será “direcionado a candidatos especialmente qualificados” e está enquadrado no Programa de Privatizações (Propriv).

Caberá à ministra das Finanças a aprovação das peças do procedimento, nomeação da comissão de negociação, verificação da validade e legalidade dos atos e adjudicação das propostas para celebração dos contratos.

O BCI integra na sua estrutura acionista o Estado Angolano, a petrolífera estatal Sonangol, a empresa de comercialização de diamantes (Endiama), a seguradora ENSA, os transportes coletivos de Luanda (TCUL), o Porto de Luanda, a transportadora aérea TAAG e a Angola Telecom.