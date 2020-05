Detidos 13 cidadãos vietnamitas

Treze cidadãos vietnamitas, seis dos quais do sexo feminino, foram detidos na tarde de quarta-feira, na comuna do Missombo, a 18 quilómetros da cidade de Menongue, sede capital do Cuando Cubango, por desobediência ao Estado de Emergência, vigente no país.

A informação foi avançada hoje, quinta-feira, pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Cuando Cubango, Anderson Domingos, quando fazia o balanço das últimas 24 horas sobre a situação da pandemia naquela região do país.

Em declarações à imprensa, o oficial disse que a detenção foi possível através das actividades de vigilância efectuadas pela corporação naquela circunscrição, em que os implicados foram encontrados, no perímetro irrigado do Missombo, em festa, uma acção não permitida no quadro do Decreto Presidencial sobre o estado de Emergência.

Informou que os cidadãos detidos, em serviço em Angola em vários sectores, serão apresentados ao Ministério Público para o devido tratamento.

O oficial do SIC reiterou a necessidade da população colaborar com os órgãos de defesa e segurança na denúncia de todos os cidadãos que estejam à margem do Estado de Emergência, bem como cumprir com todas as regras preventivas para o combate da covid-19.

Fonte: Angop