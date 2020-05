Cinquenta cidadãos detidos por garimpo de ouro

A Policia Nacional deteve, na terça-feira, 50 cidadãos, com idades compreendidas entre 40 a 64 anos, por exploração ilegal de ouro, na localidade de Cassanda, no município de Chipindo, 456 quilómetros do Lubango, província da Huíla.

Os cidadãos foram detidos em flagrante delito a cavar e transportar cascalho resultante da exploração ilegal de ouro, numa operação policial, que envolveu as Forças de Defesa e Segurança, realizada na segunda-feira.

Na posse dos garimpeiros ilegais, segundo o administrador municipal-adjunto do Chipindo, Moisés Canhina, foram apreendidas duas viaturas de marca Toyota Hilux e Mitsubishi, usadas no transporte de cascalho de ouro, assim como uma máquina de sondagem e uma balança para pesar o minério.

Moisés Canhina reconheceu o trabalho que está a ser desenvolvido pelas autoridades administrativas locais, em conjunto com as forças de defesa e segurança, com vista a desencorajar e responsabilizar os cidadãos que optam por estas práticas.

Para o êxito desta tarefa, solicitou a colaboração das autoridades tradicionais na denúncia de pessoas que tentam explorar ilegalmente o ouro.

Esta é segunda detenção em menos de duas semanas, depois de no dia 25 de Abril terem sido detidos dois elementos.

Fonte: Angop